Armand Marchant 12e de la première manche du slalom

(Belga) Armand Marchant a réalisé une première manche aboutie du slalom messieurs, dernière épreuve des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, dimanche en Italie. Le Belge pointe à 89 centièmes de l'Autrichien Adrian Pertl, auteur du meilleur temps.

Parti avec le dossard N.29, le skieur de Thimister, 23 ans, a dompté une piste qui a notamment piégé les Suisses Loïc Meillard et Luca Aerni. Auteur de sa meilleur manche de l'hiver, Marchant a signé le 12e temps en 53.13, à 0.89 de Pertl. L'Autrichien, un seul podium en Coupe du monde, a devancé l'Italien Alex Vinatzer (+0.14) et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (+0.16). Les favoris sont en embuscade avec Kristoffer Jakobsen 4e (+0.18), Clément Noël 5e (+0.34), Henrik Kristoffersen 6e (+0.38), Alexis Pinturault 7e (+0.41) et Marco Schwarz 8e (+0.57). Marchant a réalisé une très bonne affaire car, contrairement à ce qui se fait d'habitude, seuls les 15 premiers de la manche initiale partiront en ordre inversé et non les 30 premiers. Il s'élancera donc en quatrième position. Trois autres Belges étaient au départ de ce slalom avec Tom Verbeke, Dries Van Den Broecke et Eliot Grandjean. Trentième du slalom géant, Verbeke a signé le temps de 55.43 (+3.19) alors que Van Den Broecke et Grandjean n'ont pas terminé. La seconde manche débutera sur le coup de 13h30. (Belga)