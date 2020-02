Armand Marchant éliminé après la 1e manche du slalom de Chamonix

(Belga) Armand Marchant a été éliminé après la 1e manche du slalom de Chamonix, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi en France. Le Thimistérien, dossard 29, a skié en 50.37, signant le 37e temps, à 2.56 du Suisse Daniel Yule, meilleur temps en 47.81.

Yule a devancé de 24/100 le Français Clément Noël et de 47/100 l'Italien Stefano Gross. Le Norvégien Henrik Kristoffersen, leader du classement général et du classement de la spécialité, a enfourché dans le bas du tracé et ne participera donc pas à la 2e manche, qui débutera à 13h00. Marchant ne prendra pas non plus le départ de la 2e manche, réservée aux 30 plus rapides de la 1e manche. Autre Belge engagé à Chamonix, Tom Verbeke, dossard 66, n'a pas terminé la 1e manche. C'est la cinquième fois de suite qu'Armand Marchant ne parvient pas à se hisser en 2e manche d'un slalom de Coupe du monde. Il avait abandonné à Adelboden et Wengen et n'avait pu se qualifier pour la 2e manche à Kitzbühel, où il avait signé le 50e chrono de la 1e manche, et à Schladming (32e de la 1e manche). Après sa grave blessure à Adelboden en janvier 2017, le skieur belge n'avait retrouvé les épreuves de Coupe du monde que le 24 novembre dernier à Levi, en Finlande. Il avait marqué des points dans les quatre premiers slaloms de la saison, signant une historique 5e place le 5 janvier à Zagreb, le meilleur résultat d'un skieur belge en Coupe du monde. (Belga)