Arnaud Mengal 12e de la manche coréenne de Yeongdo

Arnaud Mengal a terminé 12e de la 4e manche de Coupe du monde de triathlon ITU, samedi, à Yeongdo, en Corée du Sud. L'épreuve sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) a consacré le Japonais Takumi Hojo, devant le Britannique Max Stapley et l'Allemand Valentin Wernz.

Sorti de l'eau à 20 secondes de la tête de course, le Brainois a raté la bonne échappée de 11 triathlètes à vélo. Ces derniers ont déposé leurs machines un peu plus d'une minute devant le peloton de poursuivants, où figurait Mengal. Grâce au 5e temps en course à pied, le Brabançon de 26 ans a remonté plusieurs concurrents pour se classer 12e, en 51:49, à 1:13 de Hojo (50:36). Stapley (50:59) et Wernz (51:08) ont complété le podium.

"Pas un mauvais résultat pour une Coupe du monde, mais j'avais clairement envie de mieux! On a perdu beaucoup de temps à vélo sur le 1er groupe. J'ai fait une bonne course à pied mais j'étais trop loin derrière pour jouer un rôle à l'avant de la course", a commenté Mengal dont la prochaine course est programmée à Valence, en Espagne (2 septembre).