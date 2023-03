Arthur De Sloover salue la contribution de Be Gold et se félicite de la prolongation

Arthur De Sloover était présent lors de la conférence de presse organisée mardi à l'occasion de l'annonce de la prolongation du projet Be Gold. Le joueur de 25 ans a trouvé une place régulière, ces derniers temps, dans l'équipe nationale de hockey médaillée d'argent à la Coupe du monde en Inde au début de l'année.

Le défenseur a été pris en charge par le projet Be Gold dès l'âge de 14 ans. Cela été très important pour moi", a-t-il avoué. "Il y a vingt ans, nous n'étions nulle part en hockey. Maintenant, sous sommes au sommet mondial. Be Gold y a contribué. La prolongation est une très bonne nouvelle pour le sport de haut niveau en Belgique. Du sang frais va arriver en équipe nationale, et il est important qu'ils puissent franchir les mêmes étapes que nous, à l'époque."

Arthur De Sloover est également revenu sur la défaite en finale de la Coupe du monde, en janvier dernier, contre les Pays-Bas. "J'ai toujours un sentiment partagé. En finale, vous ne voulez qu'une chose: gagner. Nous n'avons peut-être pas atteint notre meilleur niveau, mais nous avons encore montré que nous étions de classe mondiale. Depuis quatre ou cinq ans, nous sommes très difficiles à battre. Nous voulons être performants à l'Euro (en août, ndlr). Le vainqueur se qualifie directement pour les Jeux Olympiques de Paris, notre grand objectif."

Les Lions devront composer sans leurs assistants Craig Fulton et Schane McLeod, le premier devenu entraîneur de l'Inde et le second parti à Hambourg, en Allemagne. "C'est un coup dur pour nous", a reconnu De Sloover. "Lundi, nous reprendrons l'entraînement. D'ici là, il y aura peut-être un remplaçant, intérimaire ou permanent. Je pense que la fédération aura des nouvelles dans les semaines à venir", a-t-il conclu.