Artuur Peters, 6e de la finale A du K1 1000m, se qualifie pour les JO-2024

La course pour le titre mondial a été remportée par le Portugais Fernando Pimenta, en 3:27.71, devant le Hongrois Adam Varga (3:28.14) et l'Allemand Jakob Thordsen (3:28.30). Le sociétaire de Neerpelt, un moment 5e, a perdu une place dans la 2e moitié de course, mais a su contenir le retour de l'Espagnol Francisco Cubelos pour décrocher, en 3:31.24, le 6e et dernier ticket qualificatif pour Paris-2024.

Lors de la précédente olympiade, Peters s'était qualifié au terme de la régate qualificative par continent, terminant 10e de la discipline lors des JO de Tokyo.