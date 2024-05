Artuur Peters au pied du podium en K1 500m, le duo Broekx-Peters 5e à Szeged

Engagés en finale C du K2 sur 500m, Bram Sikkens et Rafaël Bastiaens ont eux fini 7e, soit une 25e place finale.

Artuur Peters n'a été devancé que par le Hongrois Balint Kopasz, le Polonais Slawomir Witczak et l'Argentin Agustin Vernice. En 1:37.35, le Limbourgeois est resté à 1.29 du vainqueur. Il s'est ensuite qualifié pour les demi-finales du K1 sur 1.000m, une discipline dans laquelle il sera présent lors des JO de Paris. Pas facilement puisqu'en terminant 5e de sa course, il a dû attendre les résultats des autres séries pour se qualifier au temps.

Côté féminin, Broekx et Peters ont été devancées en finale par les Néo-Zélandaises Lisa Carrington, multi-médaillées olympique et mondiale, et sa partenaire Alicia Hoskin, ainsi que par un équipage danois, suédois et polonais. Elles s'étaient également qualifiées pour Paris en terminant 4e de la finale A des derniers Mondiaux de Duisburg, fin août 2023.

Hermien Peters, victorieuse ensuite de sa série éliminatoire, disputera encore dimanche les demi-finales du K1 sur 500 m. Amber Van Broekhoven, 7e de sa série, est reléguée en demi-finales B, soit les places 37 à 57.