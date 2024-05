Artuur Peters et le duo Hermien Peters-Lize Broekx en finale A à Szeged

Artuur Peters, en K1 500m, ainsi que sa soeur Hermien associée à Lize Broekx, en K2 500m, se sont hissés en finale A, vendredi après-midi à Szeged, en Hongrie, où se dispute la première manche de la Coupe du monde de kayak sprint. Les trois kayakistes belges, qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris dans ces deux disciplines, se sont classés respectivement 3e et 2e de leur demi-finale et disputeront la course pour les médailles samedi après-midi.