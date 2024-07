Artuur Peters vise un top 8 en kayak à Paris, voire plus si affinités

Pour ses troisièmes Jeux, Artuur Peters vise résolument une finale olympique, voire plus si affinités, dans l'épreuve en solo sur 1.000m en kayak sprint en ligne.

Boosté aussi par ses deux médailles de bronze européennes en 2021 à Poznan et à Munich en 2022, Artuur Peters veut s'appuyer aussi sur ses deux premières expérience olympique. "Je respecte mon schéma d'entraînement, je ne suis pas au top pour le moment mais c'est normal. On va encore bien travailler d'ici aux JO et l'objectif est d'aller chercher une finale directe", a expliqué le kayakiste belge mardi à Anvers après une séance d'entrainement de départ dans la piscine du Wezenberg.

Le Limbourgeois, 27 ans, 11e à Rio en 2016 et 10e à Tokyo il y a trois ans, affiche ses ambitions fort de ses 6es places aux Mondiaux l'an dernier à Duisburg et à Halifax au Canada l'année précédente.

"Après Rio et Tokyo où j'ai manqué de peu le top 8, je veux aller chercher un diplôme olympique. Rio était arrivé un peu trop tôt pour moi. A 19 ans, j'ai eu trop de choses à gérer, Tokyo était un peu spécial. Je suis plus relax à présent et j'ai confiance dans mon kayak. Je sais ce que je dois faire. Je connais très bien le plan d'eau."

Petite particularité par rapport aux compétitions internationales dont les championnats du monde, deux bateaux par pays (contre un) sont autorisés. Ce qui relève inévitablement le niveau. "Cela ouvre potentiellement la porte à d'autres, peut-être un 2e Hongrois en finale, mais l'objectif est d'y être, et là tout est possible sur une course."

Les compétitions se dérouleront au stade nautique de Vaires-sur-Marne et les épreuves de kayak sprint débutent le 6 août, la deuxième semaine des JO. Artuur Peters entrera en lice le 7.