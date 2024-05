Asterix AVO Beveren décroche un 16e titre de champion de Belgique

La finale dames méritait d'être vécue, Asterix, vainqueur, et Tchalou, fort de solides playoffs, débarquant avec une pleine confiance. Après la victoire des Carolos à domicile et des Waeslandiennes sur leurs terres, la belle de ce mercredi annonçait une solide rencontre.

Dès le premier set, les deux équipes mettaient la pression, mais c'est Tchalou qui douchait l'ambiance à Beveren, l'emportant (23/25). De quoi réveiller les locales, championnes de Belgique en titre, qui montaient en puissance et se montraient plus létales. Avec, dans les sets 2 et 3, l'expérience qui parlait dans les moments clés (25/21, 25/22).