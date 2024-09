Asterix Beveren décroche un nouveau trophée face à Charleroi

Piquées dans leur orgueil, les Flandriennes serraient les boulons et montraient plus de constance et de précision dans leur jeu, recollant au score dans le second set (25 - 21), avant de prendre le contrôle du match (25 - 17) dans la troisième manche.

Emmenées par leurs deux attaquantes vedettes -Iris Vos, 22 points, et Manon Stragier 19-, les Beverenoises poursuivaient sur leur lancée pour s'imposer dans le quatrième set (25 - 22), remportant ainsi un nouveau trophée.