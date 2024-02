Asterix Beveren décroche une 18e Coupe après un véritable thriller face à Charleroi

Dos au mur, les Hennuyères jouaient leur va-tout et prenaient le contrôle de nombreux échanges, notamment grâce à une défense mieux placée et se montrant plus agressives au filet, collant Asterix jusqu'à 25-25, s'offrant même une balle de set à 25-26. Suffisant pour revenir dans le coup et l'emporter 25-27.

Le vent tournait et Charleroi prenait confiance, notamment sous l'impulsion de sa capitaine Lise De Valkeneer entamant parfaitement le quatrième set (3-7). Néanmoins, une série de services de Vos remettait complètement Asterix dans le match (9-7), avant que les Carolos ne relèvent la tête grâce à une solide défense (17-21) et concluent le gain du quatrième set (20-25) pour recoller à 2-2.

Touchées moralement, les filles d'Asterix Beveren manquaient leur début de cinquième manche en enchaînaient les fautes (4-7) avant de corriger quelque peu le tir (9-7) et de prendre le large sur deux blocks agressifs (11-8). Charleroi ne lâchait pourtant rien recollant à 14-14 en effaçant trois balles de match. La quatrième était la bonne pour Beveren (16-14).