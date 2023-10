Asterix Beveren fait un grand pas vers la phase de poules après son succès face à Brno

Pour cela, elles devaient s'imposer face à Brno, battues vingt-quatre heures plus tôt par les joueuses locales d'Alba Blaj 3-1 (22-25, 25-23, 25-16 et 25-14).

Rapidement, Asterix Beveren montrait sa supériorité à tous les niveaux pour asphyxier et dominait les Tchèques dans les deux premières manches (25-11, 25-14). Si le troisième set était plus disputé, il revenait également, sans grands problèmes, dans l'escarcelle des Waeslandiennes (25-17).

Ce succès 3-0 permet à la bande de Chris Vansnick de faire un grand pas vers les poules de la Ligue des champions. Beveren peut être qualifié dès ce mercredi soir si Alba Blaj s'impose face à Mladost Zagreb. Dans le cas contraire, tout se jouera jeudi face aux Roumaines.

Les deux premières équipes de ce second tour qualificatif rejoignent la phase de groupes. La première classée sera versée dans la poule D avec Conegliano (Ita), Rzeszow (Pol) et Stuttgart (All). La seconde évoluera dans la poule E en compagnie de Lodz (Pol), Le Cannet (Fra) et Prometey (Ukr).