Asterix Beveren logiquement battu par Conegliano

Sorti des qualifications avec brio et sans aucune défaite au compteur, Asterix Avo débutait son aventure en Ligue des champions ce mardi soir, en Italie. Face à Conegliano, solide formation italienne, les championnes de Belgique en titre ont eu le don de débuter leur rencontre avec le couteau entre les dents, offrant un premier set serré et indécis, finalement remporté par les Transalpines (27-25). Pour les Italiennes, cela servait de réveil, elles qui étaient les grandes favorites de cette rencontre. Lors des deux manches suivantes, elles accéléraient le rythme tout en faisant preuve de plus de constance pour empêcher Asterix de jouer son jeu (25-16, 25-16).

Une défaite logique d'entrée pour la formation waeslandienne qui tentera d'accrocher Rzeszow jeudi prochain pour sa première rencontre européenne de la saison à domicile.