Asterix Beveren perd aussi son 4e match dans le groupe D

C'est déjà la quatrième défaite en autant de duels pour les volleyeuses waeslandiennes dans leur groupe. Elles ont été battues par les Italiennes de Conegliano (3-0) et à domicile face à Rysice Rzeszow (1-3) et aux Allemandes de Stuttgart (0-3). Le 11 janvier, Beveren accueillera Conegliano lors de la cinquième journée. Le rideau tombera lors de la sixième et dernière journée le 16 janvier à Stuttgart.

Le vainqueur du groupe se qualifie pour les quarts de finale, les deuxièmes et le meilleur troisième disputent des barrages pour une place en quarts de finale. Les autres troisièmes et les perdants des barrages continueront à participer à la Coupe CEV. Beveren est dernier de son groupe sans le moindre point et n'a pas pu réduire son écart avec le troisième, Stuttgart (4 points). Conegliano (12 points) et Rysice Rzeszow (8 points) occupent les deux premières places.