Asterix Beveren pour conserver son hégémonie sur le volley-belge, Charleroi en outsider

Quelques heures après la Supercoupe messieurs qui opposera Roulers et Menin, le volley féminin sera également mis à l'honneur avec une affiche très alléchante. Et pour cause, Asterix Beveren et Charleroi avaient offert une superbe finale de Coupe en février dernier, remportée au tie-break par les Waeslandiennes (3-2).

"La Supercoupe est l'un des trois trophées nationaux, donc il revêt une certaine importance", a expliqué Noor Debouck, libéro d'Asterix. "Se produire ce dimanche à Alost est une récompense de notre belle saison bouclée avec le doublé coupe-championnat. Mais, ce sera un match différent puisque les deux équipes ont connu des changements de joueuses à des postes importants. Nous aurons donc un premier avant-goût des différentes forces en présence. Mais quoi qu'il advienne, à Asterix, nous jouons toujours pour la victoire et les titres."