Asterix Beveren profite de la victoire de Blaj pour rejoindre la phase de poules

Asterix Beveren est assuré de se hisser en phase de poules de la Ligue des Champions féminine de volleyball grâce à son succès 3-0 face au club tchèque de Brno (25-11, 25-14, 25-17) et à celui de Blaj face à Zagreb 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13).

L'aventure européenne en Ligue des champions se poursuivra donc pour les championnes de Belgique en titre. Après leurs victoires mardi face aux Croates de Mladost Zagreb (3-2) et ce mercredi après-midi face au club tchèque de Brno (3-0), les Belges avaient fait un grand pas vers la phase de poules. Mais ce n'est qu'à l'issue de la victoire des Roumaines d'Alba Blaj face aux Croates (3-2) que la qualification était officiellement acquise. En effet, Beveren et Blaj dominent cette phase de qualification avec cinq points, alors que Zagreb n'en compte que deux, mais ne pourra plus doubler les deux premières équipes suite à ses deux défaites.

Ce jeudi, Blaj et Beveren se disputeront donc la première place du groupe, mais cela servira surtout de rencontre préparatoire avant le début des choses sérieuses en Ligue des champions. Brno et Zagreb sont, eux, repêchés en Coupe CEV.