Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincu

Asterix Beveren a conclu le second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine de volleyball invaincu suite à une victoire 0-3 face au club roumain d'Alba Blaj (20-25, 20-25, 19-25), jeudi à Veza en Roumanie.

Après un premier tour qualificatif franchi avec brio avec trois victoires en autant de rencontres, les championnes de Belgique en titre ont poursuivi sur cet élan cette semaine, à Veza, en Roumanie, où se disputait la deuxième et dernière phase qualificative de la Ligue des champions féminine.

Grâce à ce troisième succès de la semaine, les Belges terminent premières de ce second tour et rejoindront la poule D de la Ligue des champions où elles retrouveront les Italiennes d'Imoco Conegliano, les Polonaises de Developres Rzeszow et les Allemandes d'Allianz MTV Stuttgart. De sérieux clients pour les Waeslandiennes qui ne partiront logiquement pas favorites de cette poule.