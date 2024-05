Atalanta obtient le premier choix de la draft

Atlanta Hawks a créé la surprise et obtenu le premier choix de la draft de la NBA, une première dans l'histoire de la franchise, lors de la loterie qui s'est déroulée dimanche à Chicago.

Les Washington Wizards, qui ont fini avant-derniers à l'Est, ont obtenu le deuxième choix. Deux franchises du Texas, les Houston Rockets et les San Antonio Spurs, ont obtenu respectivement les troisième et quatrième choix.

Les Detroit Pistons, qui ont battu cette année le triste record du plus grand nombre de défaites consécutives sur une saison (28), n'ont obtenu que le cinquième choix.

Les Spurs avaient remporté la loterie l'année dernière et recruté le Français Victor Wembanyama, élu rookie de l'année après une première saison impressionnante.