Athlétisme: 4e titre mondial pour la Vénézuélienne Yulimar Rojas au triple saut

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a été sacrée championne du monde du triple saut pour la quatrième fois d'affilée, un record dans sa discipline, en ne prenant la tête qu'au dernier essai, vendredi à Budapest.

Rojas (27 ans) s'est fait très peur avant de bondir à 15,08 m à son sixième essai, ce qui lui a permis in extremis de conserver son invincibilité en grands championnats entamée en 2017. La championne olympique en titre et détentrice du record du monde (15,74 m) a devancé l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15,00 m) et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14,96 m).