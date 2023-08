Athlétisme: dix Mondiaux et 25 ans en Bleu ? "Peut-être pas si normal que ça", réalise Robert-Michon

R: "C'est assez contradictoire comme émotion. Quand je dis 1998, oui, c'est long, j'ai du mal à me rappeler exactement ce qui s'est passé. Parmi les athlètes de l'équipe de France, il y en a plein qui n'étaient pas nés, ça situe le truc... On en rigole pas mal. En même temps, je n'ai pas l'impression que ça fait 25 ans que je suis en équipe de France, que c'est aussi long. C'est plutôt bon signe. Si je commençais à trouver le temps long, il serait temps d'arrêter."

Q: Quels souvenirs gardez-vous de 1998 ?

R: "Plus tant que ça, c'est là que je me dis que ça fait longtemps en fait. Je me rappelle que j'arrivais des Championnats du monde juniors, une compétition un peu colonie de vacances, et puis je me suis retrouvée dans cette équipe, où, à cette période-là, on sentait des tensions entre groupes. Tu sors de Championnats du monde où tout le monde est sympa et tu te retrouves avec des gens qui ne se parlent pas, chacun était dans son truc, il n'y avait pas cette dimension collective : ce n'est pas mon meilleur souvenir. Je crois qu'on était trois à arriver des Championnats du monde juniors et on s'est dit: +Si c'est ça l'équipe de France, on ne veut pas y retourner, on veut rester chez les jeunes !+ En plus, je n'avais pas fait une bonne performance. Je n'ai pas de super souvenirs de tout ça."