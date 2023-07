Athlétisme: Duplantis et Warholm en rois scandinaves à Stockholm

"Mondo" Duplantis devant le public suédois au saut à la perche, Karsten Warholm en voisin norvégien sur 400 m haies, et le Marocain Soufiane El Bakkali qui rêve de record sur 3000 m steeple marquent les temps forts attendus du meeting de Ligue de diamant de Stockholm dimanche (à partir de 17h15).

Pourra-t-il voler encore plus haut dimanche soir, comme en 2022 quand il avait brillé en franchissant 6,16 m dans la capitale suédoise ?

A sept semaines des Mondiaux-2023 à Budapest (19-27 août), il s'agit du cinquième concours de la saison estivale pour le champion olympique et du monde en titre (tant en plein air qu'en salle), qui s'estime "là où (il veut) en être à ce stade". Il s'est hissé au-dessus des six mètres trois fois sur quatre jusque-là.

"Il me faut la victoire, c'est le plus important à chaque fois que j'entre sur la piste du stade de Stockholm, priorise "Mondo". Il y a une pression supplémentaire, qui ressemble presque à celle des grands championnats, vous sentez comme un poids sur vos épaules quand vous sautez devant votre public, je veux bien performer, bien sauter."

Pas sûr que les conditions météo, annoncées orageuses, soient propices. "J'adorerais ne pas sauter sous la pluie, j'espère qu'on sera au sec", croise-t-il les doigts.

Parmi ses concurrents, on retrouvera Renaud Lavillenie et le médaillé de bronze mondial 2022, le Philippin "EJ" Obiena, nouveau venu dans le club des perchistes au-delà des six mètres.