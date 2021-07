Athlétisme: Echevarria et Duplantis en têtes d'affiche à Stockholm

Juan Miguel Echevarria à la longueur, Armand Duplantis à la perche ou un duel kényan sur le 3.000 m steeple féminin sont les temps forts attendus du meeting de Ligue de diamant de Stockholm dimanche à partir de 15h00 (13h00 GMT).

. Longueur hommes: Echevarria à "domicile"

Le Cubain Juan Miguel Echevarria semble revenir en forme au bon moment. Vainqueur avec 8,38 m mardi à Castellon (Espagne), il avait mordu lors du meeting des essais extrêmement impressionnants.

Capable du meilleur mais très irrégulier, le médaillé de bronze mondial revient à Stockholm où il avait sauté 8,83 m en 2018, un saut énorme non homologué pour un vent à peine trop fort (+2,1 m/s, contre 2 m/s autorisé).

Il retrouve en Suède le champion du monde jamaïcain Tajay Gayle pour le pousser à la limite.

. Perche hommes: la promesse de Duplantis

Trois jours seulement après Oslo, le gratin de la perche masculine se retrouve à Stockholm avec Renaud Lavillenie, l'Américain Sam Kendricks, et surtout le local Armand Duplantis.

Le jeune recordman du monde (21 ans, 6,18 m en 2020) montre une forme éblouissante avec trois concours à plus de 6 m déjà lors de la saison estivale.

Jeudi, il avait gagné (6,01 m) et s'était attaqué sans succès à 6,19 m pour établir un nouveau record du monde qui lui semble promis à court terme.

"Parfois quand je suis dans ce mode +on+, j'ai cette certitude que je peux passer 6 mètres peu importe les conditions, avait-il indiqué. Je ne sais pas quand mais ça va venir bientôt, le record du monde. Je dois juste garder ma forme, j'aime le niveau où je suis en ce moment."

. 3.000 m steeple féminin: Kiyeng vs Chepkoech

Première et deuxième des récentes sélections olympiques kényanes, Hivin Kiyeng et Beatrice Chepkoech s'affrontent pour se régler avant les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août).

Le duel entre la vice-championne olympique en titre (Kiyeng) et la championne du monde et recordwoman du monde (Chepkoech) promet des étincelles si la course est emmenée sur des bases suffisamment rapides.