Athlétisme: "On est toutes là, on veut toutes gagner", affirme Shericka Jackson

Réponse: "Avec mon entraîneur on a changé quelques petites choses à l'entraînement et après le meeting de Marrakech on a réajusté pas mal de points, en particulier concernant mon poids. Je pense qu'on a bien travaillé ces deux dernières semaines pour perdre un peu, on n'est pas encore là où on voudrait être en ce qui concerne le poids mais il y a encore un mois (avant les sélections jamaïcaines pour les JO) et les choses se mettent en place, ça va dans le bon sens."

Q: Comment est-ce que vous gérez la concurrence sur le sprint jamaïcain, avec les sélections olympiques qui arrivent fin juin ?

"Je ne pense pas que ce soit une pression supplémentaire, il faut rester soi-même, s'entraîner dur et se concentrer sur soi. Quand on est sur une ligne de départ, on a une seule ligne à suivre et c'est ce sur quoi j'essaye de me concentrer, à l'entrainement comme en compétition."