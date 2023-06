Athlétisme: Ingebrigtsen et Warholm, deux Norvégiens pressés à Oslo

"Je suis super content, je savais que c'était la bonne course pour battre mon record. C'était digne d'une finale mondiale ou olympique. Je suis resté serein et j'ai bien terminé. Je fais une saison de malade, je compte bien continuer sur cette lancée et aller chercher encore des gros chronos et surtout une belle place aux Mondiaux de Budapest (19-27 août)", a expliqué le médaillé de bronze de l'Euro en salle d'Istanbul en mars.

Quelques minutes plus tôt, le champion olympique norvégien Karsten Warholm avait lui réussi le 4e meilleur chrono de l'histoire du 400 m haies en 46 sec 52 pour sa rentrée.

Warholm, recordman du monde depuis une finale olympique de légende à Tokyo en 2021 (45.94) a écrasé la course jeudi en partant très fort, comme à son habitude, pour réussir le deuxième meilleur temps de sa carrière.

Il retrouve ainsi son meilleur niveau après avoir connu une saison en demi-teinte en 2022, en raison d'une blessure à un ischio-jambier (seulement 7e aux Mondiaux).

"L'adrénaline était à fond en fin de course. Cette course va rester dans ma mémoire, a lancé le champion qui s'entraîne sur la piste du stade Bislett. Ma performance montre qu'avec de bonnes conditions je peux m'attaquer à mon record du monde, peut-être même cette année. Ca a été très pénible d'être blessé en 2022, je voulais frapper fort pour mon retour."

- Ta Lou MPM du 100 m -

L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a elle établi la meilleure performance mondiale de l'année grâce à un 100 m canon avalé en 10 sec 75 (vent de 0,9 m/s). Vice-championne du monde en 2017 mais souvent cantonnée aux places d'honneur, l'expérimentée sprinteuse se pose en menace des dominatrices Jamaïcaines pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août).

"Depuis deux ans que je travaille avec John Smith à Los Angeles je suis relax, je suis concentrée sur mon départ et ma technique, et je vois que ça paie, a-t-elle déclaré en zone mixte. J'espère que ce sera mon année! Mais j'évite de me comparer aux Jamaïcaines. Chacun a son propre talent et travaille de la manière qui lui est favorable. Je ne suis pas loin de mon record d'Afrique (10.72 en 2022), j'espère le battre, je pense que je l'ai dans les jambes et que j'ai même encore plus."