Athlétisme: Jacobs revient sur 100 m à Nairobi, neuf mois après son titre olympique

L'Italien Marcell Jacobs, champion olympique surprise du 100 m l'été dernier, fait son retour sur la ligne droite samedi à Nairobi, neuf mois après son titre acquis à Tokyo.

Le sprinter de 27 ans se présente en tête de gondole du meeting Continental tour de Nairobi (2e division mondiale) aux plateaux de sprint royaux avec l'Américain Fred Kerley, médaillé d'argent sur 100 m à Tokyo, la triple championne olympique jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce et la sensation namibienne Christine Mboma.

"Je suis venu ici à Nairobi si tôt dans la saison pour la qualité des inscrits sur 100 m. J'avais envie de me confronter à ces gars, c'est ce qui m'a poussé à venir", a expliqué Jacobs en conférence de presse vendredi.

Nouveau roi du sprint (champion olympique et recordman d'Europe en 9 sec 80), Jacobs avait arrêté sa saison 2021 après son exploit au Japon, où il avait aussi conquis l'or du 4x100 m avec ses coéquipiers.

Cet hiver, il a beaucoup couru et de nouveau brillé sur 60 m en salle en devenant champion du monde devant l'Américain Christian Coleman, revenu d'une suspension antidopage.

A un peu plus de deux mois des Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis), le stade Kasarani de la capitale kényane, patrie du fond et du demi-fond, offre des oppositions attendues sur sprint court.

Autre surprise des JO de Tokyo avec sa médaille d'argent sur 100 m (en 9 sec 84), l'Américain Fred Kerley, au talent protéiforme (brillant du 100 au 400 m), retrouve Jacobs sur la piste où il avait réussi son record personnel sur 200 m en septembre dernier (19 sec 76).

"J'ai plus de pression sur les épaules sur 100 m désormais", a indiqué Kerley.

- Duel de générations -

Les deux champions affrontent la star locale Ferdinand Omanyala, devenu recordman d'Afrique en septembre dans ce même stade (9 sec 77). Kerley et Omanyala ont déjà couru le 100 m en moins de dix secondes cette année sur des meetings de rang inférieurs.

Le 100 m féminin offre un duel de générations entre la star jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (35 ans), octuple médaillée olympique (dont l'argent du 100 m et l'or du 4x100 m à Tokyo), et la Namibienne Christine Mboma (18 ans), vice-championne olympique du 200 m.

Mboma, qui a explosé au plus haut niveau en 2021, repousse sans cesse ses limites et détonne avec une technique de course apparemment inaboutie. Sur 100 m, distance qu'elle découvre en 2022, elle a couru en moins de 11 secondes la semaine dernière à Gaborone au Botswana (10.97), la marque du très haut niveau mondial.

Le meeting de Nairobi marque également le retour du champion du monde kényan du 3.000 m steeple Conseslus Kipruto, qui n'a pas terminé une course depuis 2019, et réunit les stars polonaises du lancer du marteau Anita Wlodarczyk (triple championne olympique), Wojciech Nowicki (champion olympique) et Pawel Fajdek (quadruple champion du monde).