Athlétisme: Kevin Mayer chef de projet olympique

Depuis qu'il s'est séparé en juin de son entraîneur de toujours Bertrand Valcin, Kevin Mayer a mis en place une organisation inédite pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo: désormais sans coach attitré mais entouré de deux fidèles, il est devenu le principal maître d’œuvre de son projet sportif.

Après douze ans de collaboration fructueuse avec Valcin, qui l'avait pris sous son aile dès 2008 au Creps de Montpellier avant d'en faire le roi du décathlon (champion du monde en 2017, record du monde en 2018), le Français a ressenti cet été le besoin de changer de cycle et de se lancer dans une nouvelle aventure. Un choix qui peut surprendre à l'approche des JO (23 juillet-8 août) mais pas si étonnant quand on connaît le pointilleux Mayer, à la recherche constante d'innovation dans ses méthodes d'entraînement.

"Le confinement a été un élément déclencheur, je me suis entraîné tout seul, quelque chose qui me convenait, car j'étais plus entreprenant, plus à l'écoute de moi-même, a-t-il expliqué. J'en demandais moins aux autres, du coup j'en demandais plus à moi-même, ça a créé des séances inattendues au niveau performance. J'adore la nouveauté, j'aime prendre des responsabilités."

Sans Valcin, Mayer (28 ans), soucieux de tout maîtriser dans les moindres détails, a acquis encore plus d'autonomie, mais ne se retrouve pas démuni.

- "Complétement impliqué" -

Basé à Lyon, Jérôme Simian, chargé par le passé de sa préparation physique, a pris plus de poids et s'occupe des contenus et de la planification des séances, supervisées par Alexandre Bonacorsi, vidéaste, collecteur de données et présent au quotidien à Montpellier auprès du vice-champion olympique (2016) qu'il connaît depuis l'enfance.

On est loin de l'autogestion, mais Mayer est cette fois le véritable patron et c'est lui qui donne les principales orientations. Un cas de figure peu commun dans le milieu de l'athlétisme.

"Kevin est complètement impliqué dans la décision de ce qu'il faut faire et de la direction de l'entraînement, selon Jérôme Simian. C'est une sorte de collaboration, ce n'est pas scolaire. Kevin a toujours voulu prendre les devants. Je pense aussi qu'avec cette génération, on ne donne plus d'ordres, il faut convaincre. Il est recordman du monde, je ne le suis pas donc il faut quand même respecter le fait qu'il y a des choses qu'il sait".

"C'est rare de voir un athlète autant investi, ajoute Alexandre Bonacorsi. La plupart se reposent sur l'entraîneur. Je n'ai pas eu vent de ce genre d'organisation chez d'autres athlètes, cela peut même leur faire peur. Mais Kevin a besoin d'être acteur de son projet."

- Travail de fourmi -

La grande nouveauté réside dans l'utilisation des "datas", ces données collectées grâce notamment à un laser qui calcule, à l'aide de capteurs au pied, l'accélération, la vitesse, les temps de contact au sol ou les temps de vol. Un travail de fourmi confié à Alexandre Bonacorsi, lui-même ancien athlète et président du club de Montpellier.

"On essaye de comparer les données de Kevin entre elles, mais aussi avec celles de spécialistes des différentes disciplines du décathlon, indique celui-ci. Kevin a toujours voulu se rapprocher des spécialistes et c'est un autre moyen de le faire, par la technologie. Cela permet d'orienter l'entraînement et de voir si ce que l'on fait en théorie se retranscrit dans la pratique."

Mayer continue également de solliciter les conseils d'intervenants extérieurs, comme il a pu le faire en octobre à Clermont-Ferrand auprès de Philippe d'Encausse, l'entraîneur du champion olympique (2012) de la perche Renaud Lavillenie, pour tenter de remédier à sa peur de sauter. Si la crise sanitaire le permet, il souhaiterait faire un tour l'année prochaine en Allemagne, pays de référence pour les lanceurs.

"Il se nourrit des autres pour progresser", résume Alexandre Bonacorsi qui ne cache pas que "la finalité de cette nouvelle organisation, c'est de briller à Tokyo" et de ramener le titre olympique, le seul qui manque au palmarès de Kevin Mayer.