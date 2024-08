Athlétisme: les Etats-Unis de Sha'Carri Richardson en or sur 4x100 m féminin, la France 4e

Jewel SAMAD

Le relais 4x100 m féminin américain, avec Sha'Carri Richardson à la conclusion, a été sacré champion olympique aux Jeux de Paris, la France terminant au pied du podium vendredi soir au Stade de France.

Sous la pluie, les Américaines, avec un quatuor composé de Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabby Thomas et Richardson, se sont imposées en 41 sec 78. Elles ont devancé la Grande-Bretagne de Dina Asher-Smith et Daryll Neita (41.85) et l'Allemagne (41.97).