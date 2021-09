Athlétisme: les Mondiaux de cross à Bathurst en Australie reportés d'un an

Les Mondiaux de cross, prévus le 19 février 2022 à Bathurst (Australie), ont été reportés à 2023 en raison des restrictions de voyages imposées par les autorités locales pour endiguer la propagation du Covid-19, a annoncé mercredi la Fédération internationale d'athlétisme.

"Les exigences de quarantaine de 14 jours pour les visiteurs internationaux en Australie ne sont pas pratiques pour un événement d'une journée", a expliqué dans un communiqué World Athletics qui rappelle que "les frontières australiennes sont fermées aux visiteurs internationaux".

La compétition aura désormais lieu le 18 février 2023 à Bathurst où plus de 550 athlètes venus de plus de 60 pays sont attendus. Cinq épreuves seront au programme: les courses élite hommes et femmes (10 km), un relais mixte (8 km) et deux courses U20 hommes (8 km) et femmes (6 km).

kn/dep