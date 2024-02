Athlétisme: les principaux hommages après la mort de Kelvin Kiptum

"Nous sommes choqués et profondément attristés d'apprendre la perte dévastatrice de Kelvin Kiptum et de son entraîneur Gervais Hakizimana. (...) Ce n'est qu'en début de semaine à Chicago, là où Kelvin a établi son extraordinaire record du monde du marathon, que j'ai pu ratifier officiellement son chrono historique. Un athlète incroyable qui laisse un héritage incroyable, il nous manquera beaucoup."

"Je suis profondément attristé par le décès tragique du détenteur du record du monde de marathon et étoile montante Kelvin Kiptum. Un athlète qui avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence."

"Kelvin Kiptum était une star. Sans doute l'un des meilleurs sportifs au monde qui a brisé les barrières pour établir un record du marathon (...) Sa force mentale et sa discipline étaient inégalées. Kiptum était notre avenir. Un sportif extraordinaire a laissé une marque extraordinaire dans le monde."

"C'est avec une extrême tristesse que j'ai appris le décès tragique du Kenyan Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, dans un accident de voiture. Nous étions impatients de l'accueillir dans la communauté olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et de voir ce que le marathonien le plus rapide du monde pouvait réaliser. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis ainsi qu'à ceux de son entraîneur, Gervais Hazimana, également décédé dans l'accident."

Comité national olympique kényan (CNO-K):

"Le président du Comité national olympique du Kenya, Paul Tergat, et toute la famille du CNO-K présentent leurs plus sincères condoléances à la communauté sportive pour la perte tragique du détenteur du record du marathon Kelvin Kiptum et de l'entraîneur Gervais Hakizimana. À quelques jours des Jeux olympiques, nous pleurons le départ prématuré d'un talent prometteur. Le récent record de Kelvin ratifié à Chicago a démontré son potentiel pour un avenir brillant, représentant la prochaine génération de grandeur olympique. Historique, ce que le duo a pu accomplir."

Faith Kipyegon (KEN), détentrice du record du monde du 1.500 m et du 5.000 m:

"Condoléances à la famille et aux amis de Kelvin Kiptum. Tu manqueras à tous les membres de la communauté sportive. Repose en paix".

Sur X, elle a posté un hommage sans mot, avec trois emojis en pleurs et un représentant le drapeau kényan.

Joshua Cheptegei (UGA), détenteur des records du 5.000 m et du 10.000 m:

"J'ai le cœur brisé et choqué d'apprendre la triste nouvelle du décès de Kelvin Kiptum et de son entraîneur Gervais Hakizimana. Mes condoléances aux familles, aux amis et à tous les fans d'athlétisme du monde entier."

Sifan Hassan (NED), vainqueure des courses femmes des marathons de Chicago et de Londres en 2023 en même temps que Kiptum:

"Je suis profondément attristée et navrée par la nouvelle que Kelvin Kiptum et son entraîneur sont décédés hier. Mes condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses fans".

Mo Farah (GBR), multiple champion du monde et olympique du 5.000 m et 10.000 m:

"Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Kelvin Kiptum et de son entraîneur, Gervais Hakizimana. Kelvin était un athlète incroyablement talentueux et avait déjà accompli beaucoup de choses. Il avait un talent vraiment particulier et je suis convaincu qu'il aurait eu une carrière incroyable."

David Rudisha (KEN), double champion olympique du 800 m (2012, 2016):

"Je suis choqué et profondément attristé d'apprendre le décès de Kelvin Kiptum et de son entraîneur Gervais Hakizimana (...) C'est une énorme perte."

Raila Odinga, homme politique kényan et chef de l'opposition:

"Une nouvelle dévastatrice, (...) nous pleurons la perte d'un individu remarquable, Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde et icône de l'athlétisme kényan. Avec son entraîneur, ils sont décédés tragiquement dans un accident (...) Notre nation pleure la profonde perte d'un véritable héros."

