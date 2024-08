Athlétisme: Letsile Tebogo pour l'Afrique, McLaughlin-Levrone reine du 400 m haies

Partager:

Ben STANSALL Le jeune Botswanais Letsile Tebogo a conquis l'or olympique du 200 m jeudi à Paris, le premier pour un athlète africain dans cette discipline, alors que l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a frappé fort avec l'or et le record du monde du 400 m haies. McLaughlin-Levrone s'est emparée du titre du 400 m haies en battant le record du monde (50.37), comme elle l'avait fait à Tokyo en 2021.

Implacable, Letsile Tebogo a lui foncé en 19 sec 46 (record d'Afrique), devenant le 5e homme le plus rapide de l'histoire de la discipline, à 27 centièmes de seconde du record du monde du Jamaïcain Usain Bolt (19.19). Pour s'imposer, le Botswanais âgé de 21 ans a largement devancé une concurrence pourtant terrible avec l'Américain Kenny Bednarek (19.62), en argent comme à Tokyo en 2021 et son compatriote Noah Lyles (19.70), en bronze comme à Tokyo aussi. Lyles, évacué de la piste sur un fauteuil roulant, a révélé après la course avoir été testé positif au Covid mardi, et s'être senti à "90 ou 95%" de sa forme jeudi. De quoi expliquer sa troisième place surprise, lui qui avait réussi à conquérir le titre du 100 m dimanche. Grand spécialiste du 200 m, dont il est triple champion du monde (2019, 2022 et 2023), Lyles s'était présenté invaincu à Paris sur la distance depuis... la finale olympique de Tokyo.

- "l'Afrique sur la carte du sprint" - Jewel SAMAD Au sommet du podium, Letsile Tebogo a glané son premier titre international, et offert au Botswana le premier or olympique de son histoire, après ses médailles aux Mondiaux de Budapest en 2023 (argent du 100 m, bronze du 200 m), et sa sixième place du 100 m olympique dimanche. Une juste récompense pour ce talent fou de l'athlétisme, capable de briller du 100 au 400 m. Le double champion du monde juniors du 100 m s'était fait un nom il y a deux ans, quand il était devenu, à 18 ans, le deuxième homme de l'histoire à casser la barrière des 10 secondes sur 100 m à moins de 20 ans. Tebogo n'est pourtant pas arrivé à Paris dans les meilleures conditions, très affecté par le décès de sa mère il y a quelques mois. Sur ses pointes victorieuses figuraient la date de naissance de sa mère, en hommage.