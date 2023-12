Athlétisme: Lyles et Kipyegon parmi les athlètes récompensés pour leur superbe saison

La demi-fondeuse kényane Faith Kipyegon et le sprinteur américain Noah Lyles figurent parmi les six "athlètes de l'année" récompensés lundi soir à Monaco par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), qui a aussi mis à l'honneur les records fous battus sur marathon cette saison. World Athletics nomme habituellement un homme et une femme "athlètes de l'année" mais a décidé cette année de décerner plus de prix que d'habitude, en distinguant six athlètes pour leurs performances sur piste, sur route et dans les concours.

Faith Kipyegon, 29 ans, a été sacrée dans la catégorie "piste" après avoir battu trois records du monde sur 1500 m (3 min 49 sec 11), sur mile (environ 1609 mètres en 4:07.64) et sur 5000 m (14:05.20, depuis battu) en 2023. "Ça a été une année magnifique", a estimé Kipyegon, qui est également devenue la première femme à réaliser le doublé 1500/5000, aux championnats du monde à Budapest. "Je ne m'attendais pas à faire ce que j'ai fait, à battre trois records du monde et à gagner deux médailles d'or." L'Américain Noah Lyles, l'homme le plus rapide du monde cette année, a lui aussi été distingué dans la catégorie "piste" après avoir dominé le sprint mondial en remportant le 100 m, le 200 m et le 4x100 m à Budapest.

"Le 100 m, c'était le plus important parce que j'ai toujours su que j'étais l'homme le plus rapide de la planète mais personne n'allait me croire sans ce titre", a réagi le sprinteur, plutôt spécialiste du 200 m. L'année prochaine, l'Américain de 26 ans veut remporter l'or olympique qui manque à son palmarès, lui qui a déjà six titres de champion du monde, et battre le record du monde du demi tour de piste (19.19 secondes pour Usain Bolt contre un record personnel à 19.31). Le Suédois Mondo Duplantis, qui a porté à 6,23 m son record du monde de saut à la perche cette année, et la Vénézuélienne Yulimar Rojas, championne du monde et recordwoman du monde du triple-saut (15m74 en 2022), ont été couronnés dans la catégorie "concours".

Le Kényan Kelvin Kiptum et l'Ethiopienne Tigst Assefa ont été récompensés dans la catégorie "route" pour leur record du monde stratosphérique sur marathon, respectivement 2h00:35 et 2h11:53. Kiptum tentera d'aller encore plus vite et de se rapprocher de la barrière mythique des deux heures lors du marathon de Rotterdam (Pays-Bas) en avril.