Athlétisme: Lyles pourra rêver en grand aux JO, Richardson trébuche sur le 200 m

Le phénomène Noah Lyles a dominé un 200 m de feu aux sélections olympiques américaines et pourra bien rêver de quadruplé aux Jeux de Paris, alors que Sha'Carri Richardson a raté sa course et devra se contenter de la ligne droite.

Fort en gueule, Noah Lyles, triple champion du monde l'été dernier à Budapest (100, 200, 4x100 m) répète partout depuis des mois qu'il a l'intention de marquer l'histoire des Jeux olympiques à Paris (26 juillet - 11 août) avec un quadruplé inédit, en ajoutant le 4x400 m à son glorieux programme de l'an passé.