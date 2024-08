Athlétisme: Mayer, le crève-coeur

Déjà, lui qui rêvait de s'offrir aux Jeux de Paris l'or olympique qui manque à son palmarès, expliquait avoir d'ores et déjà "fait le deuil de (ses) espérances" olympiques.

Avant ça, Mayer avait pourtant fait renaître un temps l'espoir quand il avait évoqué des "progrès surprenants" sur les réseaux sociaux.

En vain finalement.

Geoffroy VAN DER HASSELT

"On a souvent parlé d'impossible n'est pas Mayer, il a su repousser des limites sur les performances, casser des choses qu'on ne pensait pas possibles, mais casser des délais physiologiques de récupération, c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus compliqué", comparait mardi Romain Barras, le responsable de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme (FFA) et lui-même ancien décathlonien.

Avant sa blessure dans la dernière ligne droite avant les Jeux de Paris, le détenteur du record du monde du décathlon (9.126 points) avait déjà eu toutes les peines du monde pour se qualifier pour la grand-messe olympique, de Brisbane, en Australie, à la Californie.

Il avait fini par y arriver sur le fil, à moins de trois semaines de la date limite, mi-juin aux Championnats d'Europe à Rome.

"Je sais le plaisir que c'est d'aller aux JO, mais je ne sais pas encore le plaisir que c'est d'être dans le Stade de France. C'est mon rêve", se réjouissait alors Mayer à la perspective de vivre ses quatrièmes Jeux, à domicile.

Un rêve maintenant évanoui.