Athlétisme: Noah Lyles champion olympique du 100 m, 1er Américain en or depuis 2004

Il s'agit de la première médaille d'or pour les Etats-Unis sur la course reine des JO depuis 2004 et la victoire de Justin Gatlin.

La finale, très ouverte, a tenu toutes ses promesses. A l'issue de la course, le panneau d'affichage annonçait "PHOTO" à côté des sept premiers coureurs, tous dans le même dixième de seconde.

Lyles, champion du monde en titre, et Thompson, le plus rapide cette saison, ont tous les deux été flashés en 9 sec 79 mais c'est finalement l'Américain qui l'a emporté en étant cinq millièmes de seconde plus rapide.

Derrière, le vice-champion olympique 2021 Fred Kerley complète le podium en 9 sec 81.

C'est la première fois depuis 2004 qu'un Américain remporte la course reine des JO. Les Etats-Unis ont longtemps été privés de l'or olympique pendant les années Bolt (2008, 2012, 2016) et le sacre surprise de Marcell Jacobs en 2021.