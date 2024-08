Athlétisme: Noah Lyles, qui souffre du Covid, "pense" que ses JO "sont terminés"

"S'il ne peut pas courir, nous allons devoir reconstruire l'équipe pour avoir la meilleure" possible, envisageait un peu plus tôt en conférence de presse Kenny Bednarek, médaillé d'argent du 200 m et membre du relais américain.

"Deux des gars qui ont couru (en séries jeudi) sont mes partenaires d'entraînement et si l'un ou l'autre est là (en finale), avec la relation qu'on a, je pense qu'on peut quand même faire le job", ajoutait-il.

Kirill KUDRYAVTSEV

Grand favori du 200 m, distance dont il est triple champion du monde en titre, Lyles n'a obtenu que la médaille de bronze jeudi soir, visiblement diminué physiquement et sorti de la piste en chaise roulante. Il a expliqué dans les minutes qui ont suivi avoir été testé positif au Covid mardi matin, veille des demi-finales du demi-tour de piste.

"J'ai rapidement été placé en quarantaine près du Village olympique et j'ai essayé de prendre des médicaments autorisés, a-t-il expliqué à la presse. Je voulais courir. On m'a dit que c'était possible, donc je me suis juste tenu à l'écart des autres et j'ai pris tour après tour."