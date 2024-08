Athlétisme: pour cinq millièmes, Lyles joue un premier acte en or sur 100 m

Bondissant à son entrée sur la piste violette du Stade de France, sous les yeux du rappeur américain Snoop Dogg, spectateur assidu des JO d'un bout à l'autre de la capitale française, Lyles est sorti victorieux d'une finale follement disputée et crispante: sur la ligne d'arrivée, les huit sprinteurs ne sont séparés que par douze centièmes, et il ne doit l'or olympique qu'à une infime avance sur le Jamaïcain Kishane Thompson, révélation du sprint mondial.

Avec la légende jamaïcaine Usain Bolt entre 2008 et 2016 et la surprise italienne Marcell Jacobs en 2021 - 5e de la finale de dimanche soir en 9 sec 85 -, le dernier Américain champion olympique de la ligne droite était Justin Gatlin en 2004.

Ongles peints et étoilés façon drapeau US, cheveux tressés et décorés de perles blanches, le sprinteur floridien voit beaucoup plus grand à Paris. Auteur d'un triplé retentissant aux Mondiaux de Budapest l'été dernier, 100 m, 200 m et 4x100 m, il ambitionne même un quadruplé au Stade de France: 100 m, 200 m - sa course de prédilection -, 4x100 m et 4x400 m - même s'il n'en est pas un spécialiste. Un défi auquel même Bolt ne s'est jamais attaqué.

A 27 ans, Lyles s'était déjà imposé comme un des visages de l'athlé mondial, avec son triplé hongrois, sa collection de six titres mondiaux depuis 2019, et son rôle principal tenu dans la série Netflix "Sprint", qui suit les athlètes les plus rapides du monde.

Mais il lui manquait la consécration olympique, puisque les JO-2021 ne lui avaient pas souri. Dans une bulle Covid et un stade désespérément vide, à mille lieues de son sens du show, rattrapé par un épisode dépressif comme il y est sujet depuis l'enfance, il n'avait pu obtenir que la médaille de bronze du 200 m, dont il était pourtant favori.