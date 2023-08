Athlétisme: Richardson, Lyles, Jackson, les fusées de Budapest déboulent à Zurich

. Richardson et Lyles, stars américaines

Quatre jours seulement après avoir tourné la page des Mondiaux de Budapest où elles ont étincelé, les fusées du sprint déboulent au meeting de Ligue de diamant de Zurich (Suisse) jeudi, Sha'Carri Richardson et Noah Lyles en tête.

Ses premiers pas y ont été différés de deux ans, entre suspension pour un contrôle positif au cannabis et méforme, mentale et sportive, mais il a suffi à Sha'Carri Richardson d'un seul grand rendez-vous pour se faire une place de choix sur la scène internationale.

En une semaine, l'Américaine de 23 ans est devenue la nouvelle reine du 100 m, avec le chrono le plus rapide de l'histoire en finale mondiale (10.65), a enchaîné avec le bronze du 200 m, et conclu avec l'or partagé avec le 4x100 m féminin.

Sa personnalité haute en couleurs, avec ses looks travaillés jusqu'au bout des ongles et des cils, sa parole qui détonne et son histoire personnelle tourmentée, fait l'effet d'un coup de fouet pour le sprint américain comme pour l'athlé mondial.