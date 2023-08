Athlétisme: Robert-Michon en finale du disque pour ses 10e Mondiaux

A Budapest, Robert-Michon fête un quart de siècle traversé en équipe de France, depuis sa première sélection pour les Championnats d'Europe 1998, déjà dans la capitale hongroise.

"Ca n'a pas été simple, mais l'essentiel est là. Mon échauffement a été compliqué, je n'ai pas réussi à sortir un jet. J'étais très tendue, je n'arrivais pas à trouver mes marques, c'est un concours qui a été très dur. Maintenant je remets tout à zéro pour la finale, je vais essayer de m'ajuster",

La vice-championne olympique 2016 et double médaillée mondiale (2013 et 2017), qui sait déjà qu'elle ne compte pas mettre un terme à sa carrière après les Jeux olympiques de Paris l'été prochain, devra lancer nettement plus loin en finale lundi soir si elle veut espérer se rapprocher du podium.