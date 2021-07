Athlétisme: Trayvon Bromell, le miraculé

Une grave blessure au tendon d'Achille a failli briser net sa jeune carrière en 2016 mais cinq ans plus tard, Trayvon Bromell, devenu en 2021 l'homme le plus rapide de la planète, vit une renaissance et s'annonce comme le grand favori du 100 m des JO de Tokyo.

L'Américain, tête d'affiche du meeting de Ligue de diamant de Monaco vendredi, revient de très loin et pourrait même passer pour un miraculé. En 2015, sa troisième place sur la ligne droite aux Mondiaux de Pékin à seulement 20 ans, ex aequo avec Andre De Grasse et derrière Usain Bolt et Justin Gatlin, l'avait propulsé comme la possible future star de la discipline. Mais dans la foulée d'un premier titre mondial sur 60 m en salle, tout s'était écroulé pour le natif de St Petersburg (Floride), obligé de passer sur le billard après avoir souffert le martyre aux JO de Rio.

Il lui a fallu deux opérations et trois saisons blanches avant de renaître de ses cendres à partir de 2020 et d'effectuer un retour au premier plan fracassant cette année. Car Bromell n'a pas fait les choses à moitié: il mène largement le bilan mondial sur 100 m avec son chrono de 9 sec 77 réussi le 5 juin.

Alors que le 100 m se cherche un patron avec la retraite de Bolt et la suspension du champion du monde américain Christian Coleman pour des manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopage, le sprinteur venu de Floride, premier junior sous les 10 secondes (9 sec 97 en 2014), apparaît aujourd'hui comme le mieux placé pour reprendre le flambeau et succéder à la légende jamaïcaine, intouchable lors des trois dernières éditions des JO.

L'annulation des compétitions et le report des Jeux olympiques en 2020 pour cause de crise sanitaire lui a été finalement favorables, lui octroyant plus de temps pour se remettre d'aplomb. Mais ce nouveau statut n'a pas l'air d'encombrer l'esprit du coureur, la tête constamment camouflée sous sa capuche.

- Fervent croyant -

"Je n'y pense pas, je fais ce que je peux et le jour de la course, le résultat sera ce qu'il sera. Je m'entraîne toujours comme si j'étais un outsider. Pour moi, il s'agit juste d'envoyer un message d'espoir pour montrer aux enfants que tout le monde peut assouvir ses rêves. Bolt a montré la voie et maintenant c'est aux autres d'écrire leur histoire", explique ce fervent croyant.

Élevé par sa mère dans un quartier difficile, le jeune Trayvon Bromell a connu trop d'avanies dans sa jeunesse pour être perturbé par la pression et l'étiquette de favori.

"Ce qui me motive le plus c'est que les enfants me regardent et me voient comme un exemple, déclare l'Américain. Quand j'étais petit, personne ne me voyait, j'étais comme une ombre. Ma principale motivation en faisant de l'athlétisme était de démontrer que l'on peut devenir ce que l'on veut, même si les gens vous disent que ce n'est pas possible. Mon enfance a été rude mais c'est ce qui fait que je n'ai peur de rien. Au départ d'une course, je me sens libre et je suis là pour m'amuser."

Si son corps ne le lâche plus depuis deux ans, sa collaboration avec Rana Reider à partir de 2019 a été l'autre tournant de son parcours. Sous les ordres du technicien américain, qui s'occupe également des sprinteurs André de Grasse, Divine Oduduru et Jimmy Vicaut, ou du triple sauteur Christian Taylor, Bromell a largement rattrapé le temps perdu.

"Il y a différentes stades dans la vie de quelqu'un et tout ceux qui m'ont suivi ont compté dans ma carrière, indique-t-il. Rana est une nouvelle pièce dans ma construction en tant qu'athlète. Il a été un acteur important, il a beaucoup de connaissances. Quand je suis arrivé chez lui, je ne pouvais même plus courir. On a énormément travaillé, de lundi à dimanche sans repos. Je voulais montrer que pour arriver à ses fins, il fallait être prêt à faire des sacrifices."

Reste désormais à concrétiser tout ce labeur sur la scène olympique. Rendez-vous est pris pour la finale du 100 m, le 1er août à Tokyo.