Athlétisme: trois plans sanitaires pour les championnats de France en septembre

La Fédération française d'athlétisme (FFA) prépare trois options sanitaires pour la tenue des Championnats de France à Albi les 12 et 13 septembre, a indiqué mardi son président André Giraud en conférence de presse.

M. Giraud espère que "les règles actuellement en vigueur ne soient plus d'actualité en septembre".

"La FFA a trois plans, dont un sans aucune contrainte sanitaire", a-t-il expliqué. "Si le Tour de France peut prendre le départ (le 29 août) et la Ligue 1 de football reprendre en août", lui ne voit pas comment "on pourrait nous dire à Albi vous ne pouvez pas faire vos championnats. Ce n'est pas possible !".

Les Championnats de France élite devaient se tenir du 19 au 21 juin à Angers, mais ont été reportés en raison de la pandémie au coronavirus, qui a chamboulé la saison internationale d'athlétisme allant jusqu'au report des Jeux olympiques à 2021 et à l'annulation de l'Euro d'athlétisme prévu à Paris fin août.

André Giraud a également annoncé que la soirée du centenaire de la fédération, initialement programmée le 12 juin, serait prévue la veille des compétitions le 11 septembre.

"On va mettre à l'honneur tous nos médaillés olympiques, nos champions du monde, nos relais... De Guy Drut à Jean Galfione, Muriel Hurtis, Patricia Girard, Sylviane Félix, Marie-José Pérec en passant par Stéphane Diagana, Christine Arron... ou encore Renaud Lavillenie qui lui va concourir le lendemain, tout le monde sera là", a-t-il indiqué, espérant en faire une vitrine pour les Jeux de Paris en 2024.