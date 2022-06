Athlétisme: Warholm refroidi, El Bakkali bouillant à Rabat

Très attendu pour sa rentrée dimanche, le phénomène norvégien du 400 m haies Karsten Warholm s'est blessé à moins de six semaines des Mondiaux de Eugene (14-25 juillet), avant que le steepleur Soufiane El Bakkali n'enflamme le meeting de Ligue de diamant de Rabat.

Après son titre olympique associé à un record du monde (45 sec 94) dans une course mémorable à Tokyo l'été dernier, tous les yeux étaient braqués sur l'expressif Norvégien pour son retour dimanche à Rabat sur sa discipline fétiche.

Sorti des starting blocks comme une fusée, une habitude chez lui, Warholm a brutalement stoppé son show après le premier des dix obstacles du 400 m haies, se tenant l'arrière de la jambe droite.

Rapidement, son entraîneur Leif Olav Alnes est venu le rejoindre, son protégé se glaçant l'ischio-jambier.

"Je suis très déçu de cette blessure. Je pense que c'est une déchirure de l'ischio-jambier. Je vais me concentrer sur les soins pour revenir plus fort. Je suis aussi désolé pour le public", a déclaré le Norvégien de 26 ans, devenu l'une des stars de l'athlétisme mondial.

Au lieu d'emmagasiner de la confiance, Warholm vient de s'engager dans une course contre-la-montre pour défendre ses chances aux Championnats du monde de Eugene, le grand rendez-vous de la saison, alors qu'il est double champion du monde en titre.

- Thompson-Herah gagne encore -

Faute d'un nouveau chrono dingue de Warholm, c'est le local Soufiane El Bakkali qui a enflammé la compétition lors du 3.000 m steeple, dernière course de la soirée.

Le champion olympique a offert un nouveau duel de haute volée face à son dauphin de Tokyo, l'Ethiopien Lamecha Girma. Calé dans la foulée de Girma, le Marocain a pris le dessus dans le dernier tour et profité du travail de son concurrent pour réussir un chrono très rapide de 7 min 58 sec 28/100e et être chaudement félicité par les supporters et officiels locaux.

El Bakkali a ainsi chipé la meilleure performance mondiale de la saison à Girma, qui venait de réussir 7 min 58 sec 68/100e mardi à Ostrava, et a de nouveau bouclé la course en moins de 8 minutes dimanche (7:59.24).

Depuis 2015, personne d'autre que ces deux athlètes n'est descendu sous les huit minutes sur 3.000 m steeple, la marque du très haut niveau mondial.

La course de dimanche a également marqué le retour parmi les meilleurs du double champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto, 4e en 8 min 12 sec 47/100e, qui n'avait plus réussi une course de très haut niveau depuis 2019.

La championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah est restée invaincue cette saison avec un chrono de 10 sec 83/100e sur 100 m (+0,3 m/s de vent). Le vice-champion olympique américain Kenny Bednarek a gagné le 200 m en 20 sec 21 (+2 m/s de vent).

Les Français n'ont pas été en réussite à Rabat: Jimmy Gressier (12e) et Azeddine Habz (15e) ont raté leur 1.500 m à cause d'un problème de faux-départ non rappelé. Aurore Fleury (11e en 4 min 07 sec 78 du 1.500 m) a échoué à 58/100 du niveau de performance demandé par la fédération française pour les Mondiaux, également manqué par Rénelle Lamote sur 800 m (1:53.89), Ludvy Vaillant (49.74, 6e) et Wilfried Happio (49.27, 3e) sur 400 m haies.