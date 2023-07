Athlétisme: Zhoya au top, Martinot-Lagarde "au fond du trou"

Sasha Zhoya triomphant et Pascal Martinot-Lagarde "au fond du trou" : destins contraires sur 110 m haies pour la promesse de l'athlétisme tricolore et un de ses piliers depuis de longues années aux Championnats de France, samedi à Albi.

Quelques instants plus tôt, le premier, 21 ans, vient de conserver le titre de champion de France du 110 m haies dans un chrono canon, 13 sec 01, même porté par un vent trop favorable de 2,3 m/s, au-delà des 2 m/s maximum. Ce qui en fait le cinquième meilleur performeur de l'année sans tenir compte des conditions de vent. Le second, dix ans de plus, fer de lance de la discipline depuis une dizaine d'années, multimédaillé européen et mondial, encore vice-champion d'Europe il y a un an à Munich, se retrouve, lui, éjecté du podium national malgré son meilleur temps de l'année, en 13 sec 25.

C'est qu'au-delà de Zhoya, la finale du 110 m haies a été de haut vol dans son ensemble, puisque les trois hurdlers médaillés ont couru en moins de 13 sec 2/10e, avec Wilhem Belocian deuxième en 13 sec 07 et Just Kwaou-Mathey troisième en 13 sec 19.

- "A la maison dans le canapé" -