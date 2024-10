"Atmosphère toxique", "Dictature néerlandaise": l'athlétisme belge secoué par une incroyable lettre ouverte

Une lettre ouverte signée par la majorité des entraîneurs élites flamands provoque une onde de choc dans le monde de l'athlétisme. "La politique actuelle de haut niveau menace de détruire des années de travail dans notre sport", peut-on lire dans la lettre, relayées par De Standaard, Het Laatste Nieuws et De Morgen vendredi. Ils exigent que cette "politique autoritaire" soit immédiatement arrêtée.

Vingt-trois entraîneurs flamands de haut niveau, dont Wim Vandeven, Tia Hellebaut et Michael Van der Plaetsen, ont signé la lettre. Selon De Standaard, d'autres entraîneurs partagent ces préoccupations, mais préfèrent ne pas signer la lettre pour des raisons personnelles. Certains athlètes de haut niveau réfléchissent également à la manière dont ils pourraient exprimer leurs inquiétudes.

Il est question de coercition et d'intimidation au centre sportif à Gand, et les signataires de la lettre dénoncent le manque de respect envers les entraîneurs personnels, dont l'expertise est "totalement" ignorée dans la politique actuelle. "Les entraîneurs personnels ne sont pas écoutés, pas reconnus et en réalité ouvertement contrés. Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est carrément destructeur."