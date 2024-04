Atthaya Thitikul et Im Jin-hee prennent la tête après le 2e tour au Chevron Championship

La Sud-Coréenne Im Jin-hee et la Thaïlandaise Atthaya Thitikul ont pris la tête du premier tournoi majeur de golf féminin de la saison le Chevron Championship vendredi. À l'issue du 2e tour de l'épreuve qui se joue sur le parcours Club de Carlton Woods au Texas et qui offre, 7,42 millions de dollars, toutes deux présentent un score de 136, 8 coups sous le par.

Im Jin-hee, 25 ans, ne joue que son 3e tournoi sur le circuit LPGA . Elle compte six succès sur le circuit sud-coréen KLPGA Tour. Sa carte de 67 (-5) a été composée de 5 birdies. Thitikul, 21 ans, compte deux victoires sur le circuit LPGA et quatre sur le Ladies European Tour. Elle a rentré six birdies contre un seul bogey.

Nelly Korda, la N.1 mondial, est 3e à un coup (137) après son parcours bouclé en 69 coups. Si elle gagne au Texas le deuxième Majeur de sa carrière, la joueuse de 25 ans remportera un cinquième tournoi d'affilée sur le circuit LPGA, une performance uniquement réalisée jusque-là par deux golfeuses, l'Américaine Nancy Lopez en 1978 et la Suédoise Annika Sorenstam en 2005.