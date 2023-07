Aucun club belge ne s'est inscrit en FIBA Europe Cup, la 2e Coupe d'Europe de la FIBA. Les affiches peu alléchantes et l'impact financier ont fait reculer les dirigeants, notamment ceux de Kangoeores Malines.

Côté néerlandais, ZZ Leiden, le champion de BNXT League, fait partie des 13 clubs directement qualifiés pour la phase de poule et Groningue est l'un des 22 clubs passant par les qualifications.

Le tirage au sort aura lieu le 8 août à Munich, Allemagne, au siège de la FIBA Europe.

Ostende et Anvers disputeront la Ligue des Champions version FIBA. Ostende est en phase de poule avec le club turc de Pinar Karsiyaka et Oldenburg, le club allemand où le coach adjoint est Ferried Naciri, et une équipe issue des qualifications. Anvers est lui dans une poule qualificative où il doit affronter les Français de Cholet en quarts de finale.

Chez les dames, Kangoeroes Malines a aussi renoncé à l'Euroligue pour s'inscrire en EuroCoupe tout comme Namur et Castors Braine.