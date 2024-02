Audah double Verheyden dans le final et gagne la CrossCup, Van Hese écrase la concurrence

Ziad Audah a remporté dimanche le cross court lors de la dernière manche de la CrossCup à Diest. Il a devancé dans les derniers hectomètres Ruben Verheyden pour s'adjuger également le classement général. Chez les dames, Charlotte Van Hese s'est imposée et remporte aussi la CrossCup.

Verheyden avait également couru le 1.500 mètres samedi à Liévin, dans le nord de la France, ce qui peut expliquer son manque de fraîcheur dimanche. À Diest, il a choisi de prendre de l'avance pour tenter de se débarrasser d'Audah mais cela n'a pas fonctionné, ce dernier réussissant à s'accrocher et à dépasser Verheyden dans le dernier virage. Audah a remporté sa deuxième manche consécutive après celle de Hannut et double donc aussi Verheyden en tête de la CrossCup, qu'il remporte. Arno De Feyter a terminé troisième à Diest.

"Au fur et à mesure que la course avançait, j'ai senti que mes chances de gagner augmentaient, car je sais que je suis rapide sur la fin" a réagi Audah après la course. "C'est bien que ça ait marché, parce qu'avant la saison, je ne m'étais jamais donné une chance de remporter le classement général".