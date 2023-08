"On aurait pu être plus réalistes, mais on est prêts pour la demi-finale", assure Denayer

"Ce n'était pas le match le plus excitant à disputer, alors que nous étions déjà qualifiés, mais on a essayé d'en profiter pour garder de bonnes sensations. Nous avons bien contrôlé la rencontre, même si on aurait pu mettre plus de buts", analyse Felix Denayer.

Jeudi, la Belgique devrait retrouver son meilleur ennemi néerlandais. "On a pu constater qu'ils avaient une très belle génération, une équipe qui se construit et qui est très ambitieuse. Ce sera un match de très haut niveau. Au final, c'est celui qui contrôlera le mieux les détails qui va s'imposer. On a maintenant un jour et demi pour récupérer, et on a toutes les cartes en mains pour réaliser une grande rencontre", prédit Denayer.

Les Bataves ont infligé récemment deux défaites aux Red Lions. "Ils ont été très bons en Pro League", reconnaît le capitaine belge. "Il faudra se souvenir des enseignements de ces matchs pour entamer cette demi-finale. Ils sont toujours au top, leur lourde défaite dans les chiffres face à l'Allemagne en poule ne change rien à ce constat."