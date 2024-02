"Avec 2 strokes et 6 pc manqués, cela devient compliqué", regrette Dylan Englebert

"On a pas vraiment osé en première mi-temps. On joue mieux après le repos, mais on a eu juste du mal à concrétiser", analyse le coach belge Max Bergez. "On a dû faire quelques ajustements en début de match parce que les Polonais nous pressaient bien et nous n'étions pas assez agressifs. Ils ont ensuite beaucoup attendu derrière et nous avons mis plus d'animations à la balle, mais sans pouvoir marquer alors que nous nous sommes créés plusieurs occasions. C'est là où on en est aujourd'hui. À partir de demain on fera tout ce qui faut et on continuera à grandir dans le tournoi. Je suis sûr que l'on y arrivera."

Dylan Englebert regrettait également le manque de concrétisation et cette course à l'égalisation durant toute la partie. "C'est le cas de le dire. On a 2 strokes et 6 pc, mais si on ne les met pas dans le goal, on peut jouer aussi bien qu'on veut cela devient très compliqué. Leur gardien fait peut-être de très bons arrêts et l'on se crée encore de bonnes occasions en fin de match, mais à nouveau on ne sait pas gagner si on ne la met pas au fond. C'est la loi du sport. Il y a des jours comme cela où cela ne rentre pas. Cela ne remet toutefois nullement en cause nos ambitions. Il faudra à présent remporter nos 2 derniers matchs", a conclu le défenseur du Léopold.