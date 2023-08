Avec Dupont et Ntamack, les Bleus se mettent en mode Coupe du monde

Une semaine après avoir perdu pied à Edimbourg avec une équipe remaniée (25-21), le XV de France a rappelé ses cadres, et notamment sa charnière Dupont-Ntamack, pour son deuxième match contre l'Ecosse samedi, en préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre).

Onze joueurs qui avaient terminé le Tournoi des six nations 2023 par un succès devant le pays de Galles (41-28) retrouveront leur place: outre le demi de mêlée Antoine Dupont (26 ans, 47 sél.) et l'ouvreur Romain Ntamack (24 ans, 36 sél.), il y aura sur la pelouse de Saint-Etienne le pilier Cyril Baille (29 ans, 42 sélections), l'arrière Thomas Ramos (27 ans, 25 sél.), le talonneur Julien Marchand (28 ans, 28 sél.), les centres Gaël Fickou (29 ans, 79 sél.) et Jonathan Danty (30 ans, 20 sél.) ou encore le troisième ligne Grégory Alldritt (26 ans, 39 sél.).