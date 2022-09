Avec Emma Gabriel, un 4e bateau belge présent en finale A à Hazewinkel

(Belga) Avec Emma Gabriel qui a réussi en matinée à sortir des demi-finales du skiff poids légers de l'Euro espoirs d'aviron, ce sont quatre bateaux belges qui représenteront les couleurs belges dimanche après-midi en finale A, le top 6 continental, sur le plan d'eau d'Hazewinkel, à proximité de Willebroek.

La Liégeoise de 20 ans s'est en effet classée 3e de la 2e demi-finale qui offrait 3 tickets pour la finale A. Elle a été devancée d'un peu plus de 8 secondes par la Turque Elis Ozbay, 1ère, et par la Roumaine Mariana-Laura Dimitru, 2e, mais a réussi à résister au retour de l'Allemande Victoria Hory. Gabriel disputera sa finale dès 12h20, avec encore la Grèce, la Grande-Bretagne et l'Italie. Les trois autres bateaux belges engagés dans l'après-miid en finale A sont trois deux de couple. L'un composé par les champions du monde espoirs en titre Aaron Andries et Tristan Vandenbussche (15h24), un autre, toujours en messieurs mais en poids légers, avec Mil Blommaert et Savin Rodenburg (14h36) et enfin un troisième, chez les dames cette fois, formé par Eloise Joris et Mazarine Guilbert (15h36). Les deux derniers engagés belges ont disputés en matinée les finales B de leur discipline (places 7 à 12). Caitlin Govaert y a pris la 3e place en skiff dames derrière la Slovénie et le Danemark, soit une 9e place européenne, tandis que son frère Calvin s'est classé 4e de sa finale B des skiffeurs poids légers, terminant sa régate à une 10e place finale.